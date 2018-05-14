Апраксин двор перед ЧМ-2018 отправили на зачистку

Впрочем, в управляющей компании рынка заявляют, что это плановая работа

Комитет по контролю за имуществом Смольного приступил в понедельник, 14 мая, к зачистке Апраксина двора от незаконно установленных ларьков и палаток.

Об этом сообщает «Интерфакс – недвижимость» со ссылкой на источник в управляющей рынком компании.

По словам собеседника агентства, зачистке подвергнута внутренняя территория, в самих исторических зданиях никакие работы не ведутся.

В УК начавшиеся работы называют «планомерной работой», в не форс-мажором перед Чемпионатом миром 2018 года, а также ПМЭФом.

О планах по зачистке Апраксина двора стало известно еще осенью 2016 года. Теперь наконец-то дошло до дела. При этом депутаты ЗакСа неоднократно жаловались губернатору Петербурга Георгию Полтавченко на криминальную обстановку на территории рынка. Народные избранники требовали не допустить того, что гости города и петербуржцы столкнулись с проблемами во время мундиаля.