После 6 лет строительства «ЦБИ» запускает детсад на улице Кожемякина

Хотя деньги на его выкуп еще предстоит выкроить из областной казны

ООО «Цементно-бетонные изделия» (входит в холдинг «Гепард») получило ЗОС (заключение о соответствии объекта проектной декларации) на детский сад (240 мест) в Сертолове на улице Кожемякина, сообщили в областной администрации. Ожидается, что заявление о выдаче разрешения на ввод застройщик направит также 14 мая.

В правительстве области особо отметили, что за шесть лет строительства исключительно по собственной инициативе застройщик неоднократно откладывал итоговую проверку комитетом Госстройнадзора.

«Ранее с компанией было подписано соглашение о выкупе детского сада, ориентировочная стоимость которого в ценах 2018 года составляет около 310 млн рублей. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области рассмотрят вопрос выделения средств на выкуп сада в рамках бюджетных корректировок в этом году», — говорят в правительстве.

Напомним, ранее ЦБИ намеревалось сделать детсад частным — для детей работников компании. И это при том, что очередь в детские сады города Сертолово составляет около 470 человек.

В 2016 году власти и инвестор провели раунд переговоров итогом которого стало резкое желание ЦБИ передать детсад муниципалитету. Скорее всего, сыграл тот факт, что сам договор 5 лет назад был составлен некорректно, потому как получить лицензию на ведение образовательной деятельности может только объект, находящийся в собственности муниципалитета. Лучше синица в руке, подумал застройщик и приступил к переговорам о выкупе детского сада.

ООО «Цементно-бетонные изделия» (входит в холдинг «Гепард») строит детский сад на 220 мест с бассейном на улице Кожемякина с 2011 года на собственные средства. Изначально садик предполагалось сделать частным — для детей работников компании. Вместе с тем, как рассказали представители муниципалитета, очередь в детский сад в Сертолово составляет около 485 человек и город очень нуждается в местах.

Примечательно, что на этот объект рассчитывает не только текущая сертоловская молодежь от 3 до 7, но и будущие новоселы безымянного проекта от ООО «ВАРТ Северо-Запад», которое намеревается построить сразу за «Магнитом» жилой комплекс на 2,7 тыс. человек, а также текущая и будущие очереди ЖК «Чистый ручей», если он все-таки получит разрешение на ввод. Первые корпуса комплекса обещали ввести еще в II квартале 2017 года.