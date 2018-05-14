КСП: в Петербурге потратили с нарушением 13,4 млрд рублей из городской казны

Из 17 государственных программ в 2017 году полностью была реализована только одна – по социальной поддержке граждан. По остальным программам сумма неосвоенных средств превысила 15 млрд руб

Бюджетно-финансовый комитет ЗакСа в понедельник, 14 мая, рассмотрел отчет главы Контрольно-счетной палаты Петербурга Вадима Лопатникова о работе ведомства за 2017 год.

В кратком выступлении главный аудитор Северной столицы отметил, что в рамках 56 плановых проверок аудиторы КСП обследовали 526 объектов контроля, на 65 % больше, чем в 2016 году и выявили реальных нарушений на 13,4 млрд руб., в том числе, нецелевое расходование бюджетных средств в объеме 281 млн руб. Вадим Лопатников подчеркнул, что в ходе проверок было устранено финансовых нарушений на сумму порядка 11 млрд руб. Правда, в бюджет вернули пока только 4,2 млрд руб. За нарушения бюджетной дисциплины уволено 12 должностных лиц, 133 ответственным лицам объявлены выговоры, 88 — замечания. Все материалы проверок КСП поступают в правоохранительные органы, прокуратура города также вынесла 60 представлений.

Глава КСП сообщил, что из 17 государственных программ в 2017 году полностью была реализована только одна – по социальной поддержке граждан. По остальным программам сумма неосвоенных средств превысила 15 млрд руб. Наибольший объем неиспользованных средств (5,5 млрд руб.) пришелся на программу «Развитие транспортной системы».

Проводила КСП и выборочные проекты объектов и отраслевых комитетов. В частности, КИО допустил нарушения в финансово-бюджетной сфере на 7,1 млрд руб. Причем, 4,5 млрд – это приобретение в собственность города акций ЗСД и АО «СПП «Пушкинское» «с отклонениями от законодательных норм», что не обеспечило бюджетной эффективности. Отклонения от законодательных норм – это приобретение акций через 7-13 месяцев после оценки компании (по закону – не более 6). Еще одна провинность ведомства – более 1 млрд рублей, полученных от использования госимущества, не учли в неналоговых доходах. Кстати, проверить КИО петербургским контролерам рекомендовали из Москвы и результаты проверки ушли туда же.

Комитет по природопользованию нарушений допустил меньше – всего на 1,3 млрд руб. Всего же органы государственной власти – городской и районной — допустили нарушений почти на 13 млрд, а муниципалы – на 462,1 млн руб.

Традиционно первый вопрос задала депутат Оксана Дмитриева. Он касался обоснованности выделения 7 земельных участков под строительство гостиниц, в числе которых значится участок по адресу Конюшенная площадь, 1, литера А. Участки выделялись по льготной аренде, но несмотря на это общая задолженность по аренде на момент проверки составляла 270,9 млн руб. Оксана Дмитриева также попыталась выяснить, кому предоставили эти участки. Но Вадим Лопатников отвечать отказался, правда, пообещал по депутатскому запросу предоставить всю информацию.

Ирина Иванова поинтересовалась, почему так много нарушений – более 1 тысячи – в ведении бухгалтерского учета. Глава КСП считает, что это связано с частой сменой руководителей финансовых блоков, а также с изменениями законодательства, за которыми бухгалтера не поспевают. Елена Киселева, в свою очередь, спросила, когда будут наказывать тех, кто неэффективно расходует бюджетные средства. Фактически, ей ответил коллега Андрей Васильев, который, подводя итог отчету КСП, подчеркнул, что проверок эффективности расходования бюджетных средств в последние несколько лет вообще не проводятся. А Вадим Лопатников пояснил, что нынешнее руководство Счетной Палаты РФ ориентирует региональные подразделения на предупреждение нарушений. Поэтому в ходе экспертно-аналитических проверок выявлено нарушений на 64,8 млрд руб., но почти все они устранены в ходе проверки, так как касаются неправильных записей в документах и легко устранимы. Кстати, Комитет финансов на 95% соглашается с выявлением таких нарушений и устраняет их.

Члены бюджетно-финансового комитета приняли предоставленную информацию к сведению. Теперь Вадиму Лопатникову предстоит отчитываться перед депутатским корпусом на пленарном заседании.