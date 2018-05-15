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15 Май, 2018


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Благоустройство береговой линии Крестовского острова завершено

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в: Новости
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Территорию оборудовали чистым пляжем и деревянным настилом с зоной отдыха

Во вторник, 15 мая, официально завершились работы по благоустройству на Южной дороге Санкт-Петербурга.

Строители закончили работы на участке Крестовского острова в Петроградском районе, от реки Малой Невки до Северной дороги по южному краю Приморского парка Победы.

После реконструкции на территории появился чистый пляж и деревянный настил с зоной отдыха под отрытым небом. Также появились парковочные места для автомобилей.

На подходах к обновленной береговой линии разметили пешие тропинки и велодорожки. Рядом находится волейбольная и детская площадки, передает телеканал «Санкт-Петербург».

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