Стало известно, как выглядят шаттлы в Ленобласти для болельщиков на мундиаль

Кузов автобуса может наклоняться для удобной посадки и высадки пассажиров, а электронное управление подвеской обеспечивает ровный и мягкий ход

В Ленобласти протестировали скоростные автобусы-шаттлы для болельщиков Чемпионата мира по футболу — 2018. Машины с яркой раскраской и символикой мундиаля будут курсировать между спортивной ареной и железнодорожным вокзалом в Рощино.

Современные автобусы оборудованы всеми необходимыми системами активной и пассивной безопасности. Кузов автобуса может наклоняться для удобной посадки и высадки пассажиров, а электронное управление подвеской обеспечивает ровный и мягкий ход. Спутниковая навигационная система в режиме реального времени отслеживает передвижение шаттлов. Каждый из них за раз может перевести 75 человек.

По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области Олега Коваля,

За месяц до чемпионата Ленинградская область полностью готова к приему хорватской команды на самом высоком уровне.

«Уверены, что здесь будет удобно не только спортсменам, но и зрителям. Новый стадион — это площадка высочайшего уровня, соответствующая самым строгим международным требованиям, как по качеству материалов и технологий, так и по благоустройству и транспортной доступности», -заключил он.