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15 Май, 2018


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На Крестовском проверят систему оповещения

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в: Новости
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Сирены зазвучат на острове днем 16 мая

Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге в среду, 16 мая, на Крестовском острове и всех прилегающих к нему территорий пройдет проверка комплексов технических средств системы оповещения. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по городу.

Проверка начнется в 11:32 и продлится семь минут. Сначала горожан предупредят о проверке, затем последуют вой сирен, а затем петербуржцу услышать текст о завершении мероприятия.

Таким образом, в частности, будет проверена система оповещения на стадионе «Санкт-Петербург Арена».

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