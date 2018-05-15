На Крестовском проверят систему оповещения

Сирены зазвучат на острове днем 16 мая

В Санкт-Петербурге в среду, 16 мая, на Крестовском острове и всех прилегающих к нему территорий пройдет проверка комплексов технических средств системы оповещения. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по городу.

Проверка начнется в 11:32 и продлится семь минут. Сначала горожан предупредят о проверке, затем последуют вой сирен, а затем петербуржцу услышать текст о завершении мероприятия.

Таким образом, в частности, будет проверена система оповещения на стадионе «Санкт-Петербург Арена».