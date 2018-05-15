Мост Бетанкура протестируют участники Большого Велопарада – 2018

Всего велосипедистам предстоит преодолеть 16 км пути и финишировать в парке 300-летия Петербурга

Мост Бетанкура, открывшийся для движения в Петербурге 13 мая, впервые попал в маршрут Большого Велопарада -2018. В этом году участникам мероприятия предстоит преодолеть 16 км. пути, что станет рекордом. Парад пройдет в День города, 27 мая.

Велосипедисты начнут парад в11. 00 от БКЗ «Октябрьский». С Лиговского проспекта колонна направится на Невский проспект. Для автомобилистов магистраль закроют.

С Невского проспекта колонна отправится на Дворцовый мост, проедет по Университетской набережной, Кадетской линии, набережным Макарова и реки Смоленки, а также по Уральской улице и далее через мост Бетанкура на Петроградскую сторону, на Крестовский остров. Там участники парада направятся по Северной дороге мимо стадиона «Санкт-Петербург», проедут Яхтенный мост и завершат маршрут в парке 300-летия Петербурга.