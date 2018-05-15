За посещение парка Ораниенбум придется заплатить 100 рублей

Иностранцам это удовольствие обойдется в три раза дороже

ГМЗ «Петергоф» принял решение ввести плату для россиян за посещение парка Ораниенбаум. Билеты на вход начнут продавать с 26 мая. Их стоимость для жителей России составит 100 рублей, для иностранцев – 300 руб.

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой гендиректор ГМЗ «Петергоф» Елену Кальницкую. По ее словам, плата вводится для того, что поддерживать парк в нормальном состоянии после капитальной реконструкции. Хотя в настоящее время в порядок приведена лишь половина территории объекта.

Бесплатно пройти в парк смогут дети до 16 лет, ветераны Великой Отечественной, герои Советского Союза и России, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды I и II групп и некоторые другие группы граждан

Для студентов, учащихся старше 16 лет и пенсионеров прогулки обойдутся в 70 рублей.