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15 Май, 2018


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У петербуржцев появятся домофоны с выходом в интернет

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в: Новости
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Устройства будут способны записывать изображение и оперативно передавать его в службу видеонаблюдения

Фото: pixnio.com

В жилых домах Санкт-Петербурге в скором времени могут появиться домофоны с выходом в интернет, которые будут передавать изображение в систему видеонаблюдения города. Установку такого оборудования заказал Смольный, пишет «Фонтанка».

Новые домофоны будут записывать изображение при любом режиме освещения и в любое время суток. Они также будут способны переадресовывать вызовы с домофона на мобильные устройства и оповещать владельцев при помощи СМС-сообщений, к примеру, о звонках в квартиру.

Устройства обеспечат беспроводной доступ в интернет на территории определенного двора и смогут воспроизводить аудиосигналы и речевую информацию для местных жителей.

Пользователи сети домофона смогут оперативно связываться с городскими экстренными службами и подключаться к сети на скорости не менее 1 Мбит/c.

Информацию с этих домофонов впоследствии сможет использовать полиция. Жители смогут подключаться к просмотру трансляции в режиме реального времени.

Домофоны должны появиться в жилых домах Московского, Невского, Приморского, Петроградского, Колпинского, Выборгского, Калининского и Адмиралтейского районов. Всего будет установлено 8532 устройства по 1875 адресам.

Контракт на установку оборудования достался компании «ЭР-Телеком». Сумма сделки – 548,4 миллиона рублей.

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