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16 Май, 2018


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Выяснилось, почему между зеленой и фиолетовой ветками метро Петербурга нет пересадки

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в: Новости
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В оригинальном проекте «Адмиралтейской» пересадочный узел был

Фото: wikipedia.com

Петербургский метрополитен объяснил, почему между зеленой и фиолетовой линиями подземки города на Неве нет пересадочного узла, хотя эти ветки и пересекаются.

В Telegram-канале «Метро. Повседневности» уточняется, что в оригинальном проекте станции «Адмиралтейская», которую начали строить еще в 80-х годах XX века, пересадочный узел предполагался, а в торце станции был установлен специальный задел под переход на зеленую линию.

Проект пока реализовать не удалось. Впрочем, представители метрополитена признаются, что необходимость в этом есть. Подобный узел поможет разгрузить пассажиропоток на центральных станциях города.

Также сообщается, что в петербургском метро пока не приходилось строить станции на уже действующих участках без перекрытия движения. В ближайшие годы проект в разработку не запустят, это связано со строительством других станций подземки.

Точные сроки возможного появления пересадочного узла на «Адмиралтейской» пока не называются.

Ранее городской метрополитен объяснил, почему поручень эскалатора движется быстрее ступенек, зачем сигналят машинисты поездов и почему на станциях нет туалетов и урн.

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