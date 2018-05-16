Выяснилось, почему между зеленой и фиолетовой ветками метро Петербурга нет пересадки

В оригинальном проекте «Адмиралтейской» пересадочный узел был

Петербургский метрополитен объяснил, почему между зеленой и фиолетовой линиями подземки города на Неве нет пересадочного узла, хотя эти ветки и пересекаются.

В Telegram-канале «Метро. Повседневности» уточняется, что в оригинальном проекте станции «Адмиралтейская», которую начали строить еще в 80-х годах XX века, пересадочный узел предполагался, а в торце станции был установлен специальный задел под переход на зеленую линию.

Проект пока реализовать не удалось. Впрочем, представители метрополитена признаются, что необходимость в этом есть. Подобный узел поможет разгрузить пассажиропоток на центральных станциях города.

Также сообщается, что в петербургском метро пока не приходилось строить станции на уже действующих участках без перекрытия движения. В ближайшие годы проект в разработку не запустят, это связано со строительством других станций подземки.

Точные сроки возможного появления пересадочного узла на «Адмиралтейской» пока не называются.

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