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16 Май, 2018


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В ГАТИ назвали недобросовестных дорожных подрядчиков

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в: Новости
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С начала дорожного сезона специалисты выявили уже 38 нарушений

Фото: википедия

Пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) подготовила рейтинг подрядчиков дорожного ремонта, указав в нем самые недобросовестные организации.

По словам представителей организации, всего с начала дорожного сезона (со средины апреля) в Санкт-Петербурге было выявлено 38 нарушений на адресах дорожного ремонта. Большинство из них касаются низкой культуры производства работ.

Больше всего нарушений зафиксировали на объектах компаний ЗАО «АБЗ-Дорстрой», ЗАО «Трест» и ООО «СК Орион плюс».

Уточняется, что подрядчики с указанными замечаниями согласны и обещают устранить их как можно быстрее.

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