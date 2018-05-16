У музея Петергофа больше нельзя парковаться автобусам с туристами

Ограничения движения в Петродворцовом районе вступили в силу с 11 мая

В минувшую пятницу, 11 мая, в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга вступили в силу ограничения движения возле музея-заповедника «Петергоф». Теперь там не могут парковаться туристические автобусы.

Запрет на парковку действует на улице Халтурина, Собстаенном проспекте, Бобыльской дороге, бульваре Красный Курсантов, Разводной улице и бульваре Разведчика.

Запрет на парковку был введен после жало местных жителей, которые утверждали, что автобусы с туристами мешают проезду общественного транспорта.

Новые знаки, запрещающие парковку, уже появились на указанных участках.