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16 Май, 2018


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У музея Петергофа больше нельзя парковаться автобусам с туристами

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в: Новости
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Ограничения движения в Петродворцовом районе вступили в силу с 11 мая

Фото: pixabay.com

В минувшую пятницу, 11 мая, в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга вступили в силу ограничения движения возле музея-заповедника «Петергоф». Теперь там не могут парковаться туристические автобусы.

Запрет на парковку действует на улице Халтурина, Собстаенном проспекте, Бобыльской дороге, бульваре Красный Курсантов, Разводной улице и бульваре Разведчика.

Запрет на парковку был введен после жало местных жителей, которые утверждали, что автобусы с туристами мешают проезду общественного транспорта.

Новые знаки, запрещающие парковку, уже появились на указанных участках.

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