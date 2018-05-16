Дмитрий Медведев посетит новую станцию метро в Петербурге

Глава кабмина также примет участие в ПМЮФ-2018

Премьер-министр России Дмитрий Медведев примет участие в VIII Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2018). Об этом рассказали организаторы форума.

В рамках деловой программы будут обсуждаться последние события в правовой практике, а также изменения в российском и международном законодательстве. Гости форума также проведут диалоги по вопросам мирового сотрудничества.

Ожидается, что Дмитрий Медведев выступит с речью на пленарном заседании «Будущее юридической профессии».

Также сообщается, что глава кабмина осмотрит новую станцию петербургского метро «Новокрестовская».

Напомним, «Новокрестовская» впервые приняла первых пассажиров в минувшее воскресенье, 13 мая в тестовом режиме.