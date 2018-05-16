жк днепропетровская 37

16 Май, 2018


Актуальное
Поплавок_160_600_правый
Главная
Новости

От двух станций метро к «Невской ратуше» могут запустить шаттлы

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Рассматриваются и другие возможности обеспечения транспортной доступности объекта

Фото: ratusha.ru

В Смольном изучают возможности открыть новые маршруты общественного транспорта к «Невской ратуше». Об этом сообщил вице-губернатор Михаил Мокрецов.

Он отметил, что сейчас действительно существует много вопрос по доставке чиновников и горожан на объект. Поскольку станции метро расположены на достаточном отдалении.

В связи с этим, от станций метро «Чернышевская» и «Площадь Александра Невского», как вариант, могут запустить шаттлы. Однако он не уточнил, будет ли проезд на них бесплатным.

Впрочем, на всех объектах шаттлы в Петербурге ранее работали бесплатно. Подобный транспорт безвозмездно доставляет горожан в крупные торговые центры, а фанатов – на футбол.

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X