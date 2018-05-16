От двух станций метро к «Невской ратуше» могут запустить шаттлы

Рассматриваются и другие возможности обеспечения транспортной доступности объекта

В Смольном изучают возможности открыть новые маршруты общественного транспорта к «Невской ратуше». Об этом сообщил вице-губернатор Михаил Мокрецов.

Он отметил, что сейчас действительно существует много вопрос по доставке чиновников и горожан на объект. Поскольку станции метро расположены на достаточном отдалении.

В связи с этим, от станций метро «Чернышевская» и «Площадь Александра Невского», как вариант, могут запустить шаттлы. Однако он не уточнил, будет ли проезд на них бесплатным.

Впрочем, на всех объектах шаттлы в Петербурге ранее работали бесплатно. Подобный транспорт безвозмездно доставляет горожан в крупные торговые центры, а фанатов – на футбол.