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16 Май, 2018


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В Петербурге на месте снесенных гаражей предлагают построить роддом

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в: Новости
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Гаражи снесли в районе квартала озера Долгое

Фото: pixabay.com

В Приморском районе Санкт-Петербурга на месте снесенных гаражей будет построено футбольное поле, хотя ранее на этих землях планировали возвести роддом. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Северной столицы Андрей Анохин.

«Правда заключается в том, что мы в очередной раз имеем дело со схемами, когда, возможно, будет выводится государственная земля из собственности Петербурга», — отметил Анохин.

Он также подчеркнул тот факт, что в 2008 году правительство приняло решение, что земли в районе квартала озера Долгое должны быть зарезервированные под строительство роддома, который району нужен.

«Потом вдруг появляется желание взять и построить там футбольное поле, пригласить инвестора, занизить кадастровую стоимость на этот участок», — сказал депутат.

Анохин обратился в губернатору города Георгию Полтавченко с просьбой взять под личный контроль ситуацию с этими землями.

Ранее депутаты ЗакСа попросили Полтавченко изменить правила проведения культурно-массовых мероприятий в Парке 300-летия.

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