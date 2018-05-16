В Петербурге на месте снесенных гаражей предлагают построить роддом

Гаражи снесли в районе квартала озера Долгое
В Приморском районе Санкт-Петербурга на месте снесенных гаражей будет построено футбольное поле, хотя ранее на этих землях планировали возвести роддом. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Северной столицы Андрей Анохин.
«Правда заключается в том, что мы в очередной раз имеем дело со схемами, когда, возможно, будет выводится государственная земля из собственности Петербурга», — отметил Анохин.
Он также подчеркнул тот факт, что в 2008 году правительство приняло решение, что земли в районе квартала озера Долгое должны быть зарезервированные под строительство роддома, который району нужен.
«Потом вдруг появляется желание взять и построить там футбольное поле, пригласить инвестора, занизить кадастровую стоимость на этот участок», — сказал депутат.
Анохин обратился в губернатору города Георгию Полтавченко с просьбой взять под личный контроль ситуацию с этими землями.
Ранее депутаты ЗакСа попросили Полтавченко изменить правила проведения культурно-массовых мероприятий в Парке 300-летия.