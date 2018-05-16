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16 Май, 2018


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Задолженность по зарплате в Петербурге составила 240 миллионов рублей

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в: Новости
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В Ленинградской области работникам задолжали около 67 миллионов рублей

Фото: pixabay.com

Владельцы петербургский предприятий задолжали своим сотрудниками 240 миллионов 600 тысяч рублей. Эти данные Петростат приводит на 1 мая 2018 года.

Рекордные долги аналитики заметили в сфере обрабатывающих производств. Там задолженность составила 117 миллионов 900 тысяч рублей.

В строительной отрасли работникам должны 76 миллионов 100 тысяч рублей. В транспортной сфере – 46 миллионов 600 тысяч рублей.

В Ленинградской области просроченная задолженность составляет 66 миллионов 900 тысяч рублей.

Как добавили в Петростате, за минувшие три месяца в Петербурге и Новгородской области на 1,1% вырос индекс потребительских цен. Это самый большой показатель среди регионов СЗФО.

Индекс цен в Псковской и Ленинградской областях подрос на 1%, в Мурманской – на 0,9%, в Коми и Вологодской области – на 0,8%.

Во всех регионах СЗФО снизилась безработица и вырос оборот розничной торговли, подчеркнули аналитики.

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