«Стройпульс» появился в рейтинге «Медиалогии»

Ранее портал в список самых цитируемых СМИ не попадал

Портал «Медиалогия» опубликовал рейтинг самых цитируемых СМИ отрасли недвижимости и строительства. Данные получены за первый квартал 2018 года.

Впервые в этом списке оказался портал «Stroypuls.ru». Следует добавить, что до этого издания в рейтинге «Медиалогии» не было.

Stroypuls.ru сделает все, чтобы и впредь снабжать читателя самой актуальной и проверенной информацией.

Лидерство в рейтинге «Медиалогии» за первый квартал текущего года в отрасли строительства захватил интернет-ресурс «Realty.ria.ru». На втором месте «Irn.ru», тройку замыкает «Tranio.ru».