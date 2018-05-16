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16 Май, 2018


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«Стройпульс» появился в рейтинге «Медиалогии»

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в: Новости
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Ранее портал в список самых цитируемых СМИ не попадал

Фото: mlg.ru

Портал «Медиалогия» опубликовал рейтинг самых цитируемых СМИ отрасли недвижимости и строительства. Данные получены за первый квартал 2018 года.

Впервые в этом списке оказался портал «Stroypuls.ru». Следует добавить, что до этого издания в рейтинге «Медиалогии» не было.

Stroypuls.ru сделает все, чтобы и впредь снабжать читателя самой актуальной и проверенной информацией.

Лидерство в рейтинге «Медиалогии» за первый квартал текущего года в отрасли строительства захватил интернет-ресурс «Realty.ria.ru». На втором месте «Irn.ru», тройку замыкает «Tranio.ru».

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