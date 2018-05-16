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16 Май, 2018


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Станцию метро «Академическая» отремонтируют за 342 миллиона рублей

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в: Новости
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Станция будет закрыта на ремонт сразу после завершения матчей ЧМ-2018

Фото: wikimedia.com

ГУП «Петербургский метрополитен» объявил конкурс на поиск подрядчика, который проведен капитальный ремонт на станции метро «Академическая». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

«Академическую» закроют на 11 месяцев сразу после окончания чемпионата мира по футболу. Финал мундиаля запланирован на 15 июля.

Подрядчик должен будет отремонтировать наклонный ход станции, заменить устаревшие асбоцементные зонты на аналог из алюминия, а также починить эскалаторы, кассовый, машинный залы и вестибюль.

Победителя конкурса выберут в начале июня 2018 года. Проект реконструкции «Академической» оценила в 342 миллиона рублей.

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