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16 Май, 2018


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Миллиардера Зингаревича заподозрили в подлоге документов при строительстве дома на Бакунина

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в: Новости
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Отсутствие сведений о дате постройки дома даже заставило чиновников отменить Градсовет

Сегодня в КГА должен был состояться Градостроительный совет, на котором экспертам предлагалось утвердить внешний облик нового жилого дома на Бакунина, 31.

Проект размещение жилого дома на месте ремонтно-механического завода разработало ООО «УРБИС-СПБ» Олега Харченко. Заказчиком выступило ООО «Альтернатива», дочерняя компания холдинга Plaza Lotus Group Михаила Зингаревича.

Как сообщили Stroypuls.ru в ВООПиК, на участке, помимо поздних советских построек, есть дореволюционное двухэтажное здание. Проектом же предполагается его полный снос, что запрещено законом Cанкт-Петербурга № 820-7 «О границах зон охраны…».
«Обойти номы закона можно только в одном случае: подделав дату постройки. По результатам проверки сведений о дате постройки здания в Росреестре догадки подтвердились: теперь датой постройки исторического дома значится 1949 год», — рассказали в организации.

Эти подозрения заставили чиновников отменить заседание Градсовета, совещательный орган просто не получил настоящих сведений о дате постройки дома от Кадастровой палаты. У экспертов есть подозрение, что дата постройки могла быть «подкорректирована» в 2015 году.

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