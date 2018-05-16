Госстройнадзор заморозил строительство отеля около треснувшего дома

Застройщик гостиницы нарушил требования проектной документации

Госстройнадзор заморозил строительство отеля на улице Александра Невского около дома, который пошел трещинами с последнего по первый этаж весной этого года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Проверка показала, что застройщик гостиницы в лице ООО «Вечная крепость» нарушил требования проектной документации. В частности, не до конца выполнены работы по закреплению оснований фундамента жилого дома №10.

Теперь застройщику необходимо будет устранить нарушения и отчитаться об этом к 11 июня. При этом возведение гостиницы практически завершено.

Примечательно, что кроме отеля по соседству здесь строится апартаменты Prime Residence.