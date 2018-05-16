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16 Май, 2018


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СМИ: станция метро «Новокрестовская» вновь откроется для петербуржцев 27 мая

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в: Новости
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Пока что закрытый объект показали Дмитрию Медведеву: ему все понравилось

Новокрестовская
Вестибюль станции «Новокрестовская»

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и руководители «Метростроя» провели для премьер-министра Дмитрия Медведева экскурсию по станции метро «Новокрестовская». Напомним, она было открыта в тестовом режиме для горожан 13 мая, но потом ее закрыли.

Как сообщает «РИА-Новости», в рамках мероприятия стало известно том, что станцию снова запустят в день города, 27 мая.

В ходе экскурсии Дмитрий Медведев проехал на одном из отечественных травалаторов, осмотрел автоматы по продаже билетов, платформы и даже переговорил с одним из машинистов электропоезда.

Вице-премьер заявил также, что новое метро в Петербурге крайне необходимо для развития города.

«Хорошо знаю наше ленинградское, потом петербургское метро. Прежние годы, когда я здесь жил, я пользовался регулярно. Но такого метро у нас еще не было, чтобы на намывной территории и с двумя тоннелями. Это уникальный строительный опыт. По-моему, очень красивая», — отметил Дмитрий Медведев.

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