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16 Май, 2018


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Воспользоваться бесплатным wi-fi во время ЧМ- 2018 можно будет в 700 автобусах

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в: Новости
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«Опознать» такую машину легко по стикеру с галстуком с «бабочкой»

Фото: СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

ГУП «Пассажиравтотранс» уже выпустил на городские улицы 400 автобусов, оборудованных бесплатным wi-fi для горожан и гостей Северной столицы. К Чемпионату мира по футболу количество таких машин вырастет до 700. Воспользоваться безпроводным интернетом смогут не только футбольные фанаты, но и те, кто ездит в центре города. Это маршруты №№  22, 27, 49, 133, 187, 196.

«Для выхода в сеть необходимо пройти первичную авторизацию. Для пользователей также организована бесшовная идентификация в рамках единого городского интернет-пространства. Поэтому пассажиры не должны ощутить сложностей с подключением после  пересадки с метрополитена на автобус», — рассказали в пресс-службе предприятия.

«Опознать» машину с wi-fi в салоне можно будет по стикеру с автобусом в галстуке -«бабочке».

 

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