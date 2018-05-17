Госстройнадзор дал добро на ввод тренировочной базы для сборной Коста-Рики к мундиалю

Площадка находится в Павловске на месте бывшего стадиона «Олимпиец»

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на ввод тренировочной площадки в Павловске на улице Госпитальная, 24. В рамках проведения турниров Чемпионата мира по футболу – 2018 здесь разместят сборную Коста-Рики.

Генеральным подрядчиком объекта выступила компания ООО «РосСтройМонтаж». Площадка находится на месте бывшего стадиона «Олимпиец», возведенного в 1970 году. Здесь появился натуральный газон с системой подогрева, автоматическим поливом и дренажем, на неймустановлены мачты спортивного освещения, а также информационное табло для проведения соревнований.

На территории объекта построены два корпуса для размещения команд, включающие в себя тренажерный зал с раздевалками, душевыми, санузлами, массажными и подсобными помещениями.