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17 Май, 2018


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Госстройнадзор дал добро на ввод тренировочной базы для сборной Коста-Рики к мундиалю

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в: Новости
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Площадка находится в Павловске на месте бывшего стадиона «Олимпиец»

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на ввод тренировочной площадки в Павловске на улице Госпитальная, 24. В рамках проведения турниров Чемпионата мира по футболу – 2018 здесь разместят сборную Коста-Рики.

Генеральным подрядчиком объекта выступила компания ООО «РосСтройМонтаж». Площадка находится на месте бывшего стадиона «Олимпиец», возведенного в 1970 году. Здесь появился натуральный газон с системой подогрева, автоматическим поливом и дренажем, на неймустановлены мачты спортивного освещения, а также информационное табло для проведения соревнований.

На территории объекта построены два корпуса для размещения команд, включающие в себя тренажерный зал с раздевалками, душевыми, санузлами, массажными и подсобными помещениями.

 

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