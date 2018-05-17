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17 Май, 2018


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Россияне смогут узнать о техническом состоянии своих домов

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в: Новости
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Жилые здания будут обследовать каждые 5 лет

Минстрой намерен сформировать единую публичную базу данных о техническом состоянии жилых домов. Для этого все здания будут обследовать каждые 5 лет.

Об этом сообщает «РИА-недвижимость» со ссылкой на заместителя главы ведомства Андрея Чибиса.

По его словам деньги на такие работы предполагается изыскать за счет доходов, получаемых от размещения временно свободных средств региональных операторов капитального ремонта и спецсчетов.

«Для новых домов обязанность обследования и составления первого акта будет возложена на застройщика, а далее на регионального оператора или владельца спецсчета за счёт процентов с депозитов», — заявил Андрей Чибис.

По его словам, соответствующие поправки в Жилищный кодекс уже поддержаны профильным комитетом Госдумы.

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