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17 Май, 2018


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Петербургских водителей ждут ограничения на время ПМЭФ-2018

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в: Новости
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Ограничения движения будут действовать с 24 по 26 мая

Фото: pixabay.com

Два дня в Санкт-Петербурге автомобилисты будут сталкиваться с ограничениями движения, которые связаны с проведением на берегах Невы Международного экономического форума. Он начнется 24 мая и закончится 26 числа.

По данным пресс-службы Дирекции по организации дорожного движения, временные ограничения будут введены в у «Экспофорума» и на Пулковском шоссе – местах проведения ПМЭФ-2018.

Для гостей и участников мероприятия будут выделены стоянки в районе домов 23-25 по Пулковскому шоссе и на стоянке аэропорту Пулково.

У ряда станций метрополитена появятся остановки специально для шаттлов форума. Такие станции расположат у станции метро «Московская» и у «Проспекте Ветеранов».

Ограничения затронут движение у Московского и Финляндского вокзалов, а также центра бизнес-авиации «Пулково-3».

Всего для гостей ПМЭФ зарегистрирована 21 гостиница. Это осложнит подъезд к домам по ряду улиц: дом №1 по площади Победы, дом №6 по Стартовой улице, по Большой и Малой Морской улицах, у дома №57 по Невскому проспекту, у дома №14 по улице Кораблестроителей и вдоль дома №4а по Гончарной улице.

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