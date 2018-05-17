Процесс передачи земли кооперативу долгостроя ЖК «Воронцов» застопорился из-за дольщицы

Арбитраж отложил рассмотрение дела на 14 июня

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области на заседании 17 мая принял решение отложить на 14 июня рассмотрение вопроса о передаче земельного участка и долгостроя ЖК «Воронцов» в Мурино новому кооперативу — ЖСК «Охтинский».

Это произошло из-за того, что одна из дольщиц решила вновь потребовать от кооператива компенсации морального вреда, причиненного бывшим застройщиком ООО «Спецкапстрой». Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 7 июня, в связи с этим судья отложила заседание по передаче земли кооперативу.

Как заверили в правительстве 47 региона, дочерние структуры администрации Ленинградской области — Дирекция комплексного развития Ленинградской области (КРТ ЛО) и Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования (ЛеноблАИЖК) подтверждают намерение войти в проект согласно финансовой модели достройки. ЛеноблАИЖК на собственные средства сделает проект здания, получит положительное заключение экспертизы, разрешительную документацию, сделает подготовительные работы на площадке. Далее будет привлечен крупный генподрядчик, и возведение ЖК будет финансироваться от продажи квартир. Строительство дома потребует до двух лет. Согласно позиции властей Ленинградской области, дольщики получат свои квартиры без доплат.

Ранее сообщалось о том, что ЖСК «Охтинский» готовится получить надел и выйти на стройку. В кооператив объединились дольщики застройщика «Спецкапстрой Спб» (прошел процедуру банкроства) после томительного ожидания своих квартир.

Напомним также, процедура наблюдения в ООО «Спецкапстрой» была введена в феврале 2017 года и спустя 10 месяцев — рекордный для проблемного объекта срок — были пройдены необходимые этапы банкротства и принято решение о создании нового кооператива. В ходе процедуры объект был очищен от сомнительных договоров: всего было подано около 450 заявлений о включении в реестр требований на жилое помещение, в итоге в реестр суд включил немногим более 300 человек.

Строительство жилого комплекса «Воронцов» из двух 12-тиэтажных зданий началось ООО «Спецкапстрой СПб» с 2013 года. Возведение дома было остановлено в связи с отсутствием финансирования и наложением ареста на расчетный счет застройщика. В феврале ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской возбудило уголовное дело области в отношении неустановленных лиц, в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ — мошенничество.