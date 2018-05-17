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17 Май, 2018


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Крымский мост появился на Google-картах

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в: Новости
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На мобильных устройствах переправу пока обнаружить не удалось

Фото: Google-карта

На картах компании Google появился мост через Керченский пролив, который был официального открыт для движения 16 марта.

На мобильных устройствах компании переправа пока отсутствует.

Поисковик поменял карту и нанес на нее Крымский мост в минувшие сутки. В приложении maps.me переправа также имеется. Мобильные устройства как с операционной системой Android, так и с iOS все еще не видят моста.

Следует добавить, что на «Яндекс. Картах» Крымский мост появился в день официального открытия. За первые сутки по нему уже проехали 20 тысяч автомобилей.

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