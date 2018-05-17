Крымский мост появился на Google-картах

На мобильных устройствах переправу пока обнаружить не удалось

На картах компании Google появился мост через Керченский пролив, который был официального открыт для движения 16 марта.

На мобильных устройствах компании переправа пока отсутствует.

Поисковик поменял карту и нанес на нее Крымский мост в минувшие сутки. В приложении maps.me переправа также имеется. Мобильные устройства как с операционной системой Android, так и с iOS все еще не видят моста.

Следует добавить, что на «Яндекс. Картах» Крымский мост появился в день официального открытия. За первые сутки по нему уже проехали 20 тысяч автомобилей.