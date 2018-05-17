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17 Май, 2018


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Ремонт перекроет петербуржцам подъезд к дому на 8-й Советской улице

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в: Новости
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Проезд окажется недоступен в течение суток

Фото: torange.biz

В Центральном районе Санкт-Петербурга ремонт дорожного покрытия заблокирует движение на 8-й Советской улице. Об этом рассказали в пресс-службе КРТИ.

По данным комитета, с 20:00 19 мая до 23:59 20 мая будет полностью закрыт проезд по 8-й Советской улице от Греческого до Суворовского проспекта.

Местным жителям следует обратить внимание, что машины во дворы пускать не будут. Хотя и выехать на этом участке от дома на дорогу также не представляется возможным.

За это время на участке уложат новый асфальт.

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