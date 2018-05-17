Ремонт перекроет петербуржцам подъезд к дому на 8-й Советской улице

Проезд окажется недоступен в течение суток

В Центральном районе Санкт-Петербурга ремонт дорожного покрытия заблокирует движение на 8-й Советской улице. Об этом рассказали в пресс-службе КРТИ.

По данным комитета, с 20:00 19 мая до 23:59 20 мая будет полностью закрыт проезд по 8-й Советской улице от Греческого до Суворовского проспекта.

Местным жителям следует обратить внимание, что машины во дворы пускать не будут. Хотя и выехать на этом участке от дома на дорогу также не представляется возможным.

За это время на участке уложат новый асфальт.