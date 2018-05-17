жк днепропетровская 37

17 Май, 2018


Актуальное
Поплавок_160_600_правый
Главная
Новости

2-й Елагин мост пообещали отремонтировать до конца мая

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

На переправе завершается монтаж пролетного строения

Фото: wikimedia.com

В Санкт-Петербурге ремонт 2-го Елагина моста через Среднюю Невку пообещали закончить в концу мая 2018 года. Об этом рассказали в пресс-службе КРТИ.

В ведомстве отметили, что сейчас на переправе завершается монтаж деревянных конструкций и пролетного строения.

В ходе капитального ремонта была проведена полная разборка моста, который затем восстановили металлическими конструкциями стационарных и разводных пролетов и опор.

Ремонт также включает в себя возведение новых фундаментов устоев, опор и замену приборов освещения.

Пока попасть в ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове можно через 3-й мост со стороны метро «Старая деревня» и 1-й мост с Каменного острова.

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X