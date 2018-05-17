2-й Елагин мост пообещали отремонтировать до конца мая

На переправе завершается монтаж пролетного строения

В Санкт-Петербурге ремонт 2-го Елагина моста через Среднюю Невку пообещали закончить в концу мая 2018 года. Об этом рассказали в пресс-службе КРТИ.

В ведомстве отметили, что сейчас на переправе завершается монтаж деревянных конструкций и пролетного строения.

В ходе капитального ремонта была проведена полная разборка моста, который затем восстановили металлическими конструкциями стационарных и разводных пролетов и опор.

Ремонт также включает в себя возведение новых фундаментов устоев, опор и замену приборов освещения.

Пока попасть в ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове можно через 3-й мост со стороны метро «Старая деревня» и 1-й мост с Каменного острова.