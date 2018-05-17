КРТИ: конкурсы по метро «Кудрово» и новому депо целесообразнее провести одним лотом

К удорожанию объектов это не приведет, заверяют чиновники

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Смольного предоставил разъяснения по информации об отмене конкурса на предпроектные проработки по новой станции метро «Кудрово». В ведомстве считают, что браться за продление подземки в Ленобласти надо одновременно с депо «Правобережное».

Как сообщает «Фонтанка», чиновники заверяют, что из-за этого проект не подорожает, а вот различные варианты размещения «Правобережного» могут привести к корректировке размещения объектов на участке от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово».

Это, в свою очередь, может поставить под угрозу срыва сроков проектирования.

«Учитывая вышесказанное, комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга принял решение объединить два открытых конкурса в один, без увеличения сроков выполнения и стоимости работ», — поясняют в КРТИ.

Ранее стоимость предпроектных работ по продлению Лахтинско-Правобережной линии от «Улицы Дыбенко» до «Кудрово» оценивалась в 20,5 млн рублей), а по электродепо «Правобережное» — в 25,9 млн. Конкурсы были объявлены 8 мая.

Согласно последней обновленной версии развития городского метрополитена от КРТИ станция «Кудрово» должна быть запущена в 2025 году. В предыдущей версии документа ее появление было отнесено на три года позже: на период после 2028 года.

В конце января губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в рамках визита во Всеволожский район пообещал: станция метро в Кудрово точно будет открыта в 2023 году.

Впрочем, глава 47 региона раздает обещание о приходе городской подземки уже не первый год. Так, в 2014 году он называл 2015 год, а когда тот пришел – 2016-2017 годы. А в 2016 году сроки сдвинулись на 2022 году. Между тем тоннель для станции был прорыт еще в 90-ые годы прошлого века. При этом конкурсы на предпроектные работы по станции объявлялись и отменялись на протяжении этих лет с завидным постоянством.

Между тем, в Кудрово в настоящее время ведется массовое жилищное строительство. Здесь компания «Патриот-Девелопмент» возводит ЖК «КудроВО!», «Полис Групп» строит ЖК «ПаркЛэнд», ЦДС завершает достройку ЖК «Весна -3», Setl City – ЖК «Семь Столиц, квартал Лондон». Компания «Строительный трест» планирует к третьему кварталу 2022 года завершить масштабный проект «Капитал» в Кудрово и ввести в эксплуатацию к этому сроку последний объект – ЖК «Архитектор».