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17 Май, 2018


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Новый путепровод в Гатчине полностью запустят к октябрю

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в: Новости
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К настоящему времени власти Ленобласти решили все вопросы, связанные с выкупом наделов у частных лиц

фото: пресс-служба Ленобласти

Власти Ленобласти рассчитывают, что строительно-монтажные работы на новом путепроводе в Гатчине будут завершены в июне этого, а полностью ввести трассу в эксплуатацию удастся к октябрю 2018 года.

Как сообщил глава дорожного комитета 47 региона Юрий Запалатский, в настоящее время подрядная организация выполняет обустройство проезда под путепроводом со стороны Киевской улицы.

«Мы решили все вопросы, связанные с выкупом частных земельных участков, тем самым дав подрядчику фронт для производства работ. Завершаем второй этап стройки и полноценно запускаем объект», — подчеркнул чиновник.

Напомним, сквозное движение транспорта по путепроводу было открыто в прошлом году губернатором Александром Дрозденко и главой Минтранса Максимом Соколовым в день 90-летия Ленинградской области. Объект разгрузил транспортные потоки в микрорайоне Аэродром, где раньше водители стояли в многокилометровых пробках на железнодорожном переезде.

Путепровод представляет собой магистральную улицу общегородского значения с двумя полосами для движения автомобилей с расчетной скоростью движения транспорта 80 километров в час. Полная длина моста над железной дорогой – почти 105 метров, общая стоимость строительства составила 985 млн рублей, из которых 411 млн – средства областного бюджета. Заказчиком строительства выступает ГКУ «Ленавтодор».

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