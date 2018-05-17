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17 Май, 2018


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ЗакС попросит Медведева сохранить Петербургу привычные названия улиц

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в: Новости
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Народные избранники надеются, что выросший в Северной столице вице-премьер все поймет и пойдет на встречу

 Комиссия по городскому хозяйству градостроительству и имущественным вопросам ЗакСа одобрила к принятию в первом чтении проект постановления об обращении к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву по поводу корректировки федерального закона 443-фз – о федеральной информационно-адресной системе страны, единой для всех населенных пунктов от 2013 года.

Во исполнение данного документа два года спустя Министерство финансов РФ составило перечень элементов планировочной структуры, улично-дорожной сети и объектов адресации. Перечень закрытый, не подлежащий расширению. Не удивительно, что в него не попали такие, привычные петербуржцам, названия, как «линия», «дорога», «канал», «коса», «поле», «приток», «слобода», «дорожка». Как рассказал эксперт комиссии по топонимическим вопросам Андрей Рыжков, петербуржцы писали в Минфин с просьбой пересмотреть перечень, но в ответ получили отказ. Обращение губернатора к Министру Силуанову закончилось тем же.

Сам законопроект позволяет сохранить исторические названия в том виде, как они есть, а новые должны строго соответствовать перечню Минфина. Проблема заключается в том, что в Петербурге новые объекты недвижимости иногда вырастают в старых районах. И в этом случае им должно присвоить новый адрес. Федеральные чиновники легко разрешили возникающие у петербуржцев сложности, предложив новому зданию на 2-ой Линии присвоить адрес: улица 2-я Линия В. О., дом такой-то, а «Французской дорожке» — переулок «Французская дорожка». Во что превратятся в итоге Шкиперский проток, Торфяная дорога, Троицкое поле и другие исторические названия,  предположить сложно.

Члены комиссии надеются, что премьер-министр, как коренной петербуржец, поймет их лучше министра Силуанова и позволит региональным властям самим решать, какие адреса присваивать городским зданиям.

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