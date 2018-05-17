Жители элитных поселков Петербурга и Ленобласти задолжали за газ 20 млн рублей

Граждане, не являясь малоимущими, отказываются платить сознательно

Компания «Газпром межрегионгаз Петербург» по завершению отопительного сезона обещает начать отключать злостных неплательщиков за газ. Так на 17 мая жители Петербурга задолжали за газ 215 млн рублей, а Ленобласти – 116,7 млн рублей.

При этом чаще всего не платят отнюдь не малоимущие, а собственники жилья в

в элитных поселках Курортного района Северной столицы, а также во Всеволожском и Выборгском районах Ленинградской области. Общий долг первых 250 претендентов на отключение, превышает 20 млн руб.

По словам заместителя генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-«Петербург» Марины Мелицовой, после напоминаний о долге часть абонентов обычно погашает задолженность, но есть потребители, которые, не являясь малоимущими, сознательно игнорируют оплату потребленного газа.

«В результате мы вынуждены идти на крайние меры и принимать решение о приостановке газоснабжения злостным неплательщикам», — сообщила она.

Для того, чтобы отключить должника от газоснабжения газовикам не обязательно попадать на территорию его домовладения, так как приостановить подачу газа возможно и за пределами жилых построек.