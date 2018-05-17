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17 Май, 2018


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Жители элитных поселков Петербурга и Ленобласти задолжали за газ 20 млн рублей

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в: Новости
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Граждане, не являясь малоимущими, отказываются платить сознательно

Пламя газа
Фото: pixabay.com

Компания «Газпром межрегионгаз Петербург» по завершению отопительного сезона обещает начать отключать злостных неплательщиков за газ. Так на 17 мая жители Петербурга задолжали за газ 215 млн рублей, а Ленобласти – 116,7 млн рублей.

При этом чаще всего не платят отнюдь не малоимущие, а собственники жилья в

в элитных поселках Курортного района Северной столицы, а также во Всеволожском и Выборгском районах Ленинградской области. Общий долг первых 250 претендентов на отключение, превышает 20 млн руб.

По словам заместителя генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-«Петербург» Марины Мелицовой, после напоминаний о долге часть абонентов обычно погашает задолженность, но есть потребители, которые, не являясь малоимущими, сознательно игнорируют оплату потребленного газа.

«В результате мы вынуждены идти на крайние меры и принимать решение о приостановке газоснабжения злостным неплательщикам», — сообщила она.

Для того, чтобы отключить должника от газоснабжения газовикам не обязательно попадать на территорию его домовладения, так как приостановить подачу газа возможно и за пределами жилых построек.

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