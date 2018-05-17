ЗакС поддержал инициативу штрафовать за самозахват земли без решения суда

Для граждан наказание рублем составит не менее 10 тысяч

Депутаты городского парламента поддержали федеральную инициативу о введении штрафов за самозахват земли без соответствующего решения суда. Предложение подготовили народные избранники Астраханской Думы.

Как напомнил парламентарий ЗакСа Борис Вишневский на заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам, в настоящее время за самовольное занятие земельного участка и возведение на нем построек может наказать исключительно суд. А решения суда, как известно, в России можно ждать годами. И все это время захватчик будет пользоваться земельным участком в своих интересах. Депутаты Астраханской Думы предложили внести изменения в статью 7.1 КОАП, установив штраф для граждан в размере от 1 до 1,5 процентов от кадастровой стоимости надела, но не менее 10 тысяч руб., для должностных лиц — 1,5-2,0 процента кадастровой стоимости, но не менее 40 тысяч рублей, для юридических лиц – 2-3 процента, но не менее 200 тысяч. Если же кадастровая стоимость участка не установлена, то штрафы составят соответственно: 5-10 тысяч рублей для физлиц, 40-50 тысяч – для должностных лиц, 200-300 тысяч руб. – для юрлиц.