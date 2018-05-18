жк днепропетровская 37

18 Май, 2018


Актуальное
Поплавок_160_600_правый
Главная
Новости

Два зенитных ракетно-пушечных комплекса заметили у Лахта Центра

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Системы ПВО появились в районе яхт-клуба

Фото: wikimedia.com

Днем 18 мая петербуржцы заметили два самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1» у небоскреба Лахта Центра. Системы ПВО установили в районе яхт-клуба. Об этом пишет «Фонтанка».

В пресс-службе Западного военного округа рассказали, что на этой территории проходит тренировка подразделений ПВО. Эта система используется для отслеживания и уничтожения различных объектов, от баллистических ракет до квадрокоптера.

Время реакции «Панцирь-С1» на «угрозу» от 4 до 6 секунду. Полторы секунды между пусками ракет и захватами целей. Максимальная скорость захвата целей равна 10 объектам в минуту.

Учения связаны с предстоящим в чемпионатом мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля, подтвердил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

Добавим, что на предстоящем мундиале военные будут обеспечивать воздушную безопасность в радиусе пяти километров от стадиона «Санкт-Петербург Арена».

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X