Два зенитных ракетно-пушечных комплекса заметили у Лахта Центра

Системы ПВО появились в районе яхт-клуба

Днем 18 мая петербуржцы заметили два самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1» у небоскреба Лахта Центра. Системы ПВО установили в районе яхт-клуба. Об этом пишет «Фонтанка».

В пресс-службе Западного военного округа рассказали, что на этой территории проходит тренировка подразделений ПВО. Эта система используется для отслеживания и уничтожения различных объектов, от баллистических ракет до квадрокоптера.

Время реакции «Панцирь-С1» на «угрозу» от 4 до 6 секунду. Полторы секунды между пусками ракет и захватами целей. Максимальная скорость захвата целей равна 10 объектам в минуту.

Учения связаны с предстоящим в чемпионатом мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля, подтвердил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

Добавим, что на предстоящем мундиале военные будут обеспечивать воздушную безопасность в радиусе пяти километров от стадиона «Санкт-Петербург Арена».