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18 Май, 2018


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На Коломяжском путепроводе до конца мая вводятся ограничения движения

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в: Новости
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Здесь будут ремонтировать асфальт

На Коломяжском путепроводе до конца мая продлятся работы по ремонту проезжей части. Из-за них автомобилистов ждут пробки и ограничения движения.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Мостотрест», с 00.00 субботы, 19 мая, до 6.00 воскресенья, 20 мая, не проехать без проблем будет по правой половине трассы в направлении от станции метро «Черная речка» к станции метро «Пионерская».

С 6.00 20 мая до 6.00 24 мая ограничат движение по левой половине дороги от станции метро «Черная речка» к станции метро «Пионерская».

Начиная с 6.00 24 мая по 6. 00 28мая, будут ремонтировать правую половину путепровода от станции метро «Пионерская» к станции метро «Черная речка».

С 6. 00 28 мая по 00.00 31 мая работы проведут по левой половине дороги от станции метро «Пионерская» к станции метро «Черная речка».

Труднее всего автомобилистам придется с 24 по 28 мая. В эти дни полностью закроют съезды на улицу Матроса Железняка и набережную Черной речки.

 

 

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