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18 Май, 2018


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Генерального директора «Девелопмент групп» арестовали в зале суда

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в: Новости
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Ирина Бонд будет находиться в колонии общего режима еще шесть лет

Фото: pixabay.com

Санкт-Петербургский городской суд отменил отсрочку приговора бизнесвумен Ирине Бонд, которая обвиняется в хищении 128 миллионов рублей при работе генеральным директором в компании «Девелопмент групп».

Суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Куйбышевского суда о шестилетнем лишении свободы Бонд и отсрочке исполнения, пока ребенку предпринимательницы не исполнится 14 лет. До вчерашнего дня Бонд находилась под подпиской о невыезде.

Приговор первой инстанции был изменен как несправедливый и бонд арестовали прямо в зале суда, пишет «Фонтанка».

Бонд обвиняется по статье «мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в том числе в крупном размере».

Следствие считает, что Бонд приобрела у ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» земельный участокс расположенным на нем жилым зданием — объектом культурного наследия «Дача деревянная 2-этажная». В соответствии с условиями договора на данном участке было запрещено проектирование, проведение земляных.

Эти запреты предприниматель проигнорировала, историческое строение снесла, а на его месте начала строительство четырехэтажного 120-квартирного жилого комплекса «Людовик XIV», в котором начала продавать квартиры будущим жильцам.

В результате эти квартиры были признаны самостроем. Всего суд признал потерпевшими 119 человек.

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