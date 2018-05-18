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18 Май, 2018


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У Минстроя РФ появится новый глава: не Мень

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в: Новости
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Дмитрий Медведев не стал предлагать кандидатуру действующего министра 

фото: kremlin.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев внес свои предложения по новому главе министерства строительства и ЖКХ. Вопреки ожиданиям второе лицо в государстве посчитал нужным выдвинуть не действующего министра Михаила Меня, а губернатора Тюменской области Владимира Якушева, сообщает «РИА — недвижимость».

Отметим, что Михаил Мень возглавлял ведомство с 1 ноября 2013 года. Сами строители к нему относились двояко: министра на условиях анонимности критиковали за оторванность от жизни и попытки объяснять все с точки зрения академического подхода в отсутствие фактического опыта работы «в поле». Тем более, что непосредственно строительного образования у Михаила Меня не было.

При нем  была запущена ипотека с господдержкой, которая спасла отрасль в кризис, но и раздавались призывы создать единые нормативы на строительство жилья, или, например, оснастить чипами слежения каски у гастарбайтеров. При Михаиле Мене же стартовала кампания по отмене долевого строительства.

В свою очередь, Владимир Якушев считается «губернатором-ветераном». Во главе Тюменской области он находится с 24 ноября 2005-го, а его губернаторские полномочия были продлены областной Думой по представлению в то время президента РФ Дмитрия Медведева. В мае 2014 года подал в отставку, которую принял президент Владимир Путин и назначил его врио губернатора Тюменской области. Заручившись поддержкой избирателей, 14 сентября 2014 года Владимир Якушев победил в первом туре губернаторских выборов с 87,3% голосов избирателей.

Считается креатурой мэра Москвы Сергея Собянина.

Формально Владимиру Якушеву теперь предстоит подчиняться новому вице-премьеру по строительству Виталию Мутко. Однако, как говорят участники рынка, фигура министра по стройкам всегда была более значима для девелоперов, чем общий куратор. Впрочем, что у Виталия Мутко, что у Владимира Якушева профильного строительного образования также нет.  Новый глава Минстроя в 1993 году окончил Тюменский государственный университет по специальности «Правоведение» с присвоением квалификации «юрист», в 1997 году — по специальности «Финансы и кредит» с присвоением квалификации «экономист».

 

 

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