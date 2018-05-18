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18 Май, 2018


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После отказа в референдуме по парку Интернационалистов Купчино выйдет на митинг

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в: Новости
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Мероприятие состоится через 24 мая

После решения Горизбиркома об отказе в проведении референдума о статусе парка Интернационалистов местные активисты получили разрешение на проведение митинга. Мероприятие должна стать «знаковым событием для всего района» и начнется в 19.30 24 мая около гипермаркета «Лента».

Как сообщает mr.7, об этом рассказал после заседания Горизбиркома один из инициаторов референдума Павел Швец. Перед митингом купчинцы смогут послушать концерт местных музыкантов.

Павел Швец добавил также, что уже в ближайшее время действия Горизбиркома будут оспорены в ЦИКе.

О том, что Горизбирком отказал в проведении референдума, стало известно на днях.

Напомним, на землях, прилегающих к парку Интернационалистов, хотят возвести торговый центр с океанариумом. Участок уже был исключен из состава парка, но все же является его частью.

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