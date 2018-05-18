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18 Май, 2018


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Генконсульству Китая отдадут участок на Крестовском острове

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в: Новости
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Взамен Россия получит надел в Шанхае

Министерство иностранных дел РФ совместно с властями Петербурга приняли решение о передаче 1,2 га земли на Крестовском острове на набережной Мартынова под размещение консульства КНДР. Подготовить надел к строительству объекта должны к июню 2019 года, сообщает пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина.

Согласно заключенным соглашением между правительством РФ и властями КНДР, взамен Россия получит надел в Шанхае. Какой он будет площади, и где находится, пока неизвестно.

Отметим, что Крестовский остров считает элитной территорий, где располагается самое дорогое жилье. Кадастровая стоимость надела оценивается в 134 млн рублей.

 

 

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