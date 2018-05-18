В ЖК «МореОкеан» откроются 2 детсада в 2019 году

Первый объект введут уже во втором квартале следующего года

Компания Setl City приступила к монтажу кровли первого встроенно-пристроенного детского сада на территории ЖК «МореОкеан» в Приморском районе Петербурге. ДОУ, расположенное в первом корпусе комплекса, планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2019 года.

Как отмечают в пресс-службе девелопера, сейчас для ЖК ведется и строительство второго детсада. Его сдать хотят в четвертом квартале следующего года.

Каждый детский сад рассчитан на 60 воспитанников, которые будут распределены по трем возрастным группам (3 года, 4-5 и 6-7 лет). В зданиях ДОУ спроектированы игровые комнаты, спальни, столовая и медкабинет, залы для занятий спортом и музыкой, помещения для факультативных занятий.