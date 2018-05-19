Георгий Полтавченко высадил каштаны и дубы в Сестрорецке

В акции в честь Всероссийского дня посадки леса Петербург участвует уже более пяти лет

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко принял участие в акции, которая была приурочена к Всероссийскому дню посадки леса. Мероприятие проходило в нескольких лесничествах Курортного лесопарка города.

Градоначальник у озера Разлив высадил дубы и каштаны. В этом Полтавченко помогали жители Сестрорецка, волонтеры Всероссийского общества охраны природы и участники школьного лесничества «Гагарка».

«Курортный район – это настоящие легкие нашего города. Здесь сосредоточено более 70% всех лесов Петербург», — сказал Полтавченко.

Всего за годы участие города на Неве в акции было посажено более 10 тысяч деревьев и кустарников.