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19 Май, 2018


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Георгий Полтавченко высадил каштаны и дубы в Сестрорецке

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в: Новости
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В акции в честь Всероссийского дня посадки леса Петербург участвует уже более пяти лет

Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко принял участие в акции, которая была приурочена к Всероссийскому дню посадки леса. Мероприятие проходило в нескольких лесничествах Курортного лесопарка города.

Градоначальник у озера Разлив высадил дубы и каштаны. В этом Полтавченко помогали жители Сестрорецка, волонтеры Всероссийского общества охраны природы и участники школьного лесничества «Гагарка».

«Курортный район – это настоящие легкие нашего города. Здесь сосредоточено более 70% всех лесов Петербург», — сказал Полтавченко.

Всего за годы участие города на Неве в акции было посажено более 10 тысяч деревьев и кустарников.

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