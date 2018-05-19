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19 Май, 2018


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Центр имени Алмазова в очередной раз проводит конкурс на строительство новых корпусов

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в: Новости
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На новое здание медицинский центр потратит 5,3 миллиарда рублей

Фото: almazovcentre.ru

Национальный медицинской исследовательский Центр имени Алмазова уже в третий раз проводит конкурс на строительство новых зданий.

Согласно проекту, на Заповедной улице к 2022 году должен появиться лечебно-диагностический, реабилитационный и патологоанатомический корпуса. Подрядчику на этот проект достанется 5,3 миллиарде рублей.

В августе 2017 года на этот проект выделялось 6,7 миллиарда рублей, но из-за ряда нарушений ФАС отменил результаты тендера.

В ноябре 2017 года потенциальный подрядчик должен был построить корпуса за 4,8 миллиарда рублей. Но тогда желающий заполучить себе объект не нашлось.

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