На месте сквера на Крестовском острове построят храм

Участок стоимостью 300 миллионов рублей передадут РПЦ

На Крестовском острове в Петербурге появится православный храм с колокольней и басптистерией. Его возведут на Константиновском проспекте.

Заявку на предоставление участка стоимостью 300 миллионов рублей подала Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви. Проект 18 мая одобрили на совещании в Смольном.

Для постройки храма выделили 2,4 тысячи квадратных метров между дельфинарием и бизнес-центром. В настоящий момент там находится зеленый сквер с крупными деревьями.

На этом месте появится церковь площадью в 250 квадратных метро, церковная школа на 400 квадратных метров, а также колокольня и крестильня, пишет «Комсомольская правда».