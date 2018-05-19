жк днепропетровская 37

19 Май, 2018


Актуальное
Поплавок_160_600_правый
Главная
Новости

Прокуратура обнаружила нарушения в работе комитета по благоустройству Петербурга

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Целые кварталы в Невском и Приморском районах города не значатся в соответствующих схемах

Фото: pixabay.com

В деятельности Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга обнаружились ряд нарушений. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Северной столицы.

Правоохранители установили, что в территориальную схему в 2017 году не вносились изменения, но в задачи ведомства входит разработка схемы вывозы твердых отходов за пределы города.

Проверка показала, что информация, содержащиеся в последней утвержденной территориальной схеме, актуально только по состоянию на 2015 год.

Представители прокуратуры также выяснили, в схемах не изображены целые кварталы в Колпинском, Приморском и Невском районах. В схемах также не учтены сведения о троекратном снижении контейнеров для мусора.

Инвентаризация мест сбора отходов от жилых домов в последний раз проводилась весной 2015 года, добавили в прокуратуре.

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X