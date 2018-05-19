Прокуратура обнаружила нарушения в работе комитета по благоустройству Петербурга

Целые кварталы в Невском и Приморском районах города не значатся в соответствующих схемах

В деятельности Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга обнаружились ряд нарушений. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Северной столицы.

Правоохранители установили, что в территориальную схему в 2017 году не вносились изменения, но в задачи ведомства входит разработка схемы вывозы твердых отходов за пределы города.

Проверка показала, что информация, содержащиеся в последней утвержденной территориальной схеме, актуально только по состоянию на 2015 год.

Представители прокуратуры также выяснили, в схемах не изображены целые кварталы в Колпинском, Приморском и Невском районах. В схемах также не учтены сведения о троекратном снижении контейнеров для мусора.

Инвентаризация мест сбора отходов от жилых домов в последний раз проводилась весной 2015 года, добавили в прокуратуре.