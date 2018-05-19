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19 Май, 2018


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В Петербурге помоют и отремонтируют здания Минобороны РФ

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в: Новости
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Здания приведут в порядок перед чемпионатом мира по футболу

Фото: pixabay.com

Министерство обороны России заключило соглашение с государственной административно-технической инспекцией Петербурга. В рамках договора будут проведены работы по приведению в порядок зданий нежилого фонда, которые принадлежат военному ведомству.

Службы отмоют 32 здания воинских частей и организаций. В настоящий момент уже помыты здания Государственного архитектурно-строительного надзора, Михайловской военной артиллерийской академии и Военной прокуратуры Западного военного округа, пишет «Мойка 78».

Все работы по промывке фасадов планируют закончить до 24 мая.

В рамках подготовки города на Неве к чемпионату мира по футболу-2018 Минобороны проведет ремонтные работы по 24 своим объектам.

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