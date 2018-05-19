Аркадий Дворкович назвал стадион в Петербурге «лучшим и современным»

Председатель оргкомитета мундиаля поделился мнением о подготовке к турниру

Председатель организационного комитета чемпионата мира 2018 Аркадий Дворкович сказал, что Санкт-Петербург является вторым городом с точки зрения значимости матчей предстоящего мундиаля.

Он также отметил, что в Северной столице расположен лучший стадион. «Потому что он более современный и с точки зрения вместимости самый большой», — цитирует Дворковича «Советский спорт».

«Еще Петербург — красивейший туристический город, все стремятся именно сюда. Знаю, что многие болельщики будут проводить тут не один-два дня, а целую неделю, чтобы посмотреть город, повеселиться», — добавил председатель оргкомитета.

Дворкович подчеркнул, что в Петербурге он собирается посетить игру сборной России, а также постарается летать на все матчи «по максимуму».