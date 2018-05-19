жк днепропетровская 37

19 Май, 2018


Актуальное
Поплавок_160_600_правый
Главная
Новости

Аркадий Дворкович назвал стадион в Петербурге «лучшим и современным»

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Председатель оргкомитета мундиаля поделился мнением о подготовке к турниру

Фото: kremlin.ru

Председатель организационного комитета чемпионата мира 2018 Аркадий Дворкович сказал, что Санкт-Петербург является вторым городом с точки зрения значимости матчей предстоящего мундиаля.

Он также отметил, что в Северной столице расположен лучший стадион. «Потому что он более современный и с точки зрения вместимости самый большой», — цитирует Дворковича «Советский спорт».

«Еще Петербург — красивейший туристический город, все стремятся именно сюда. Знаю, что многие болельщики будут проводить тут не один-два дня, а целую неделю, чтобы посмотреть город, повеселиться», — добавил председатель оргкомитета.

Дворкович подчеркнул, что в Петербурге он собирается посетить игру сборной России, а также постарается летать на все матчи «по максимуму».

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X