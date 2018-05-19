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19 Май, 2018


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Выяснилось, когда петербуржцам отключат горячую воду

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в: Новости
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График летнего отключения горячей воды опубликовали ГУП «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Фото: pixabay.com

Теплоснабжающие компании Северной столицы ГУП «ТЭК СПб» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» опубликовали график летного отключения горячей воды.

Отмечается, что гидравлические испытания тепловых систем в городе на Неве проводят ежегодно в промежуток между отопительными сезонами.

Это необходимо для того, чтобы определить готовность трубопроводов к новому отопительному сезону, пишет «78».

Абоненты «Теплосети» могут проверить график отключения горячей воды на сайте организации, а абоненты ГУП «ТЭК СПб» на официальном ресурсе предприятия.

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