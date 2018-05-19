Петергоф открыл летний сезон праздником фонтанов

Церемонию посвятили 100-летию музейной жизни пригородных резиденций императора

В Петергофе в субботу, 19 мая, прошел весенний праздник фонтанов, который официально открывается летний сезон.

В 2018 году церемония была посвящена 100-летию музейной жизни бывших пригородных императорских резиденций Санкт-Петербурга. Проект стартовал не только в Петергофе, но и в Царском Селе, Павловске и Гатчине.

Летний сезон открыли представлением «Дворцовая сага», в рамках которого история пригородных резиденций рассказывалась от лица историка Александра Бенуа.

«История пригородных дворцов — это история России, потому что они прошли в XX веке тот сложный путь, который прошла страна», — отметила директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая.