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19 Май, 2018


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В Петербурге открыли Парк футбола

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в: Новости
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В церемонии участвовал экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев

Фото: fifa.com

В Санкт-Петербурга на Пионерской площади 19 мая открыли Парк футбола, который посвящен чемпионату мира-2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

В торжественной церемонии приняли участие председатель оргкомитета ЧМ-2018 Аркадий Дворкович, народный артист РФ Василий Герелло и бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев.

Парк футбола находится на Пионерской площади города на Неве, где еще в 1897 году был сыгран первый официальный футбольный матч страны.

Парк футбола – это зона из 10 интерактивных площадок, на которых фанаты самого популярного вида спорта на планете поучаствуют в разнообразных конкурсах, а также смогу взять автографы и сфотографироваться с мировыми звездами спорта, которые посетят парк в дни ЧМ-2018.

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